Foto: Deník

Most se pomalu, ale jistě, vrací ke svým zdravým kořenům. Na prvního máje začala jezdit k jezeru Most MHD, v centru byl první pěstitelský trh a mladí umělci oživili happeningem park Střed. Na první pohled se jedná o novinky, ale je to spíše oprava přerušené cesty.