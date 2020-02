Mostu klesá už několik desítek let počet obyvatel. Nejedná se o stovky, ale o tisíce lidí. Víc Mostečanů umírá, než se rodí. A víc se jich stěhuje pryč. Přistěhovalci úbytek nestíhají nahradit a mnozí nejsou ve městě ani vítáni kvůli místnímu strachu z cizího živlu. Most si kope hrob.

Foto: Deník

Když se od rodičů odstěhují odrostlé děti, je to v bytě znát. Pokoje ztichnou. Když z anonymního městského prostředí zmizí ročně několik set lidí, nikdo to v ulicích nepostřehne. V atmosféře zdánlivého pořádku a sebestřednosti je těžké si připustit, že trvalý úbytek lidí po troškách narušuje funkčnost města, v němž je vše na sobě závislé. Hrozbu plíživého zániku odhalují statistiky. Podle radniční evidence se koncem ledna 2020 hlásilo v Mostě k trvalému pobytu 64 574 lidí, zatímco v roce 1992 měl Most 72 658 obyvatel. Zmizení 8 084 lidí během jedné generace není legrace.