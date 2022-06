Zdroj: DeníkVýzkumníci zjistili, že pacienti, kteří mají z oken nemocničních pokojů výhled do přírody, mají větší šanci se rychleji uzdravit než ti, kteří hledí na tovární haly, parkoviště a betonová sídliště. Podobná psychická pohoda je pravděpodobnější i v běžné obytné zástavbě u atraktivního parku. Zjednodušeně řečeno, stačí na něj koukat z okna a člověku to pomáhá. Všimněte si, kolik lidí z měst utíká na venkov, do chatařských osad či zahrádkářských kolonií. Parky ve městech jsou proto stejně důležité jako domy, obchody, školy a divadla.

Park Střed u sportovní haly byl se svým důmyslným systémem vodních kaskád ojedinělý. Je škoda, že se ho už dřív nepodařilo udržovat a průběžně upravovat, aby se zabránilo poškozování. I proto teď rekonstrukce stojí najednou víc. Na první pohled a z dálky je park nádherný, protože v něm rostou vysoké a krásné stromy. Pod nimi jsou však děravé chodníky, zničené lavičky, chybí osvětlení, voda a další zázemí. Proto je park opuštěný a láká hlavně lidi z okraje společnosti. Aby park mohli užívat zase všichni, potřebuje velkou změnu. Ta přichází a nebude levná. Ale je třeba. Vždyť většina lidí nejsou vandalové.

Rekonstrukce zanedbaného mosteckého parku Střed za 84 milionů začne v červnu

Náročné rekonstrukce parků nelze kvůli nim odmítat. To by pak města byla samý beton. Zásadní je, že Mostu pomáhá s financováním a přípravou projektu zkušená a inspirující Nadace Proměny Karla Komárka, která prosadila architektonickou soutěž, zapojení veřejnosti do plánování podoby parku a posilování vztahu obyvatel k parku. To je v Mostě přelomový počin, a tak by to mělo pokračovat u všech náročných investic s velkým dopadem na kvalitu života ve městě.