Most, Litvínov a některá okolní města patří podle průzkumu společnosti Obce v datech k místům s nejnižším indexem kvality života v ČR. Odborníci podle statistických dat hodnotili 206 obcí. Analyzovali například dostupnost zdravotní péče, životní prostředí, materiální podmínky a služby. Žebříček zveřejněný koncem loňského roku může sloužit například mladým lidem k výběru domova pro založení rodiny. Co když si kvůli průzkumu Most ani Litvínov nevyberou? Je na tom náš okres opravdu tak špatně?