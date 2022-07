Na začátku tohoto století hledala radnice nějakou přitažlivou figuru, kterou by využila k propagaci Mostu a oživení turismu. A protože se v Mostě nenarodil Walt Disney, Shakespeare, ani svatý Jakub, roli maskota vyhrál Kelley, vězeň z mosteckého hradu. Řada lidí z toho málem dostala infarkt, protože Kelley má pověst podvodníka, který Most proklel. Ale bizarní dobrodruh z Anglie radnici vyhovoval víc než seriózní mostečtí rodáci, například humanista Pontanus či zoolog Cori.

Nevlastní dcera alchymisty vězněného v Mostě byla známější než Shakespeare

Kelley má už v Mostě turistickou stezku, sochu v životní velikosti, muzikál i stálou expozici na hradě, kde se v červnu koná každý rok městská veselice na jeho počest. Jenže ta už tolik lidí neláká jako dřív, i když je zdarma. Víc jich chodí na dračí lodě, gastrofest či zpoplatněný Benedikt music open. Plahočit se za vedra na kopec bez lanovky či kyvadlové dopravy se chce jen nadšencům. Proto letos přišlo na zahájení méně návštěvníků než účinkujících.

Zdroj: DeníkZa dvacet let konání této veselice se hodně změnilo. Akcí přibylo a značka Kelley ztratila na hodnotě. Možná je čas ji nahradit něčím novým, možná noblesnějším, co by laťku zvedlo výš a ukázalo kulturnější tvář Mostu, který by měl víc oslovovat jednotlivé cílové skupiny než všelidovou masu, k níž se hodí spíš Mostecká slavnost. Což takhle dělat na hradě Westoniafest zaměřený na ženy? Westonia byla nevlastní dcera Kelleyho, první uznávaná básnířka v Čechách a nejznámější autorka novolatinské poezii na sever od Alp. Když její otčím ovládl na počátku milenia zábavu na hradě, proč by nemohla jedna z nevzdělanějších žen renesanční Evropy převzít roli patronky místní kultury, když část svého života pobývala v Mostě, který na ni téměř zapomněl?

Představte si, jak stárnoucí Kelley v červnu 2023 předává mladé Westonii při své poslední oslavě na Hněvíně klíče od hradu a mizí v alchymistickém dýmu. Westonia a její ženský festival převezme zábavu do svých rukou. V červnu 2024 nabídne na hradě akce pro dívky, matky, vdovy a seniorky. Koncerty dámských kapel, ženská divadla a slam poetry, kavárnu s biodezerty, workshopy a přednášky na různá ženská témata, masáže a další program s tím, po čem ženy touží. Na Westoniafestu by se mohla předávat i nová česká literární cena začínajícím autorkám. Muži a děti by mohli mít na hradě svou zónu s vlastním programem. Je to blbost na entou? Tou se zdál před dvaceti lety i Den magistra Edwarda Kelleyho.