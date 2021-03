Jistě, zákazy i zmatky trvají dlouho a vyčerpávají. Frustrace a slabých chvilek využívají odpůrci vládních nařízení. Bez roušek brojí proti nové totalitě. Mýlí se. Povinnost chránit si dýchací cesty a omezit pohyb není totalita. Kdo dodržuje opatření, nechová se jako tupá ovce. Naopak, je zodpovědný vůči sobě a ostatním. Chápaví lidé si umí život zařídit tak, aby přinášel radost i v těžkých situacích. Ty vyžadují občanskou obětavost a sebedisciplínu.

Totalita nastane, když převládne davová neposlušnost a moci se chopí fanatici. Takoví, jací útočili na americký Kongres. Když muž bez roušky u jezera Most před pár dny obtěžoval návštěvníky agresivním kázáním, že bílé kondenzační pruhy na nebi nejsou od civilních letadel, musíme být bdělí i na severu Čech. Ten muž zřejmě uvěřil konspirační teorii, že cizí mocnosti nás práškují virem, aby ovládly svět. Kdo tvrzení "kazatele" odmítl, byl jím označen za spolupachatele genocidy lidstva.

Je třeba se zklidnit. Mostečtí politici by neměli na magistrátním webu (který jim nepatří) rýpat do hejtmana, řidiči by neměli nadávat policii (hlídá silnice kvůli neposlušným) a firmy by neměly přetěžovat své zaměstnance (stres snižuje imunitu). Je třeba společně soustředit energii do překonání krize. A je třeba víc očkovat a vysvětlovat lidem, že vakcína neslouží k jejich ovládnutí. Očkovat se nechal i dalajláma. Toho přece nemůžeme podezírat z genocidy lidstva.