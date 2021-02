Litvínovanka pečovala o cizí ženu z podlahy. Město má světici

Vzali byste si během epidemie do bytu cizího člověka v nouzi? Většina z nás by to neudělala ani v době blahobytu a překypujícího zdraví, natož v nouzovém stavu, kdy musíme omezit kontakty i s blízkými.

