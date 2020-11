Lanovka na kopec, kde je městský hrad, není žádná pitomost. Už v roce 1912 prosazoval lanovku Spolek přátel Zámecké hory. Za totality o ní uvažovali komunisté a úřady se k nápadu vrátily před 20 lety, kdy měl vzniknout zábavní park. Lanovku doporučili i studenti architektury a v roce 2010 tvůrci mezinárodního projektu Cobraman. Úkol zněl: „Prověřit vhodnost, možnosti a ekonomickou únosnost námětu vybudování lanovky z vrchu Hněvína do rekreačního prostoru Jezera Most“. Veřejnost se ale závěr nedozvěděla, což je škoda. Po sto letech snění o kabinkách nad Mostem by měl někdo konečně říct, zda je lanovka reálná, či ne.

Jistě by byla drahá, provoz by se musel dotovat a lidi by z výšky viděli i průmysl. Spojila by ale dvě dominanty, Hněvín a jezero, a přilákala turisty. Most, který volá po lepší image, je druhým největším městem v kraji. Ústí lanovku má, ale nemá pod okny unikátní jezero. A právě v tom je háček. Prostor, který je klíčový pro rozvoj Mostu ve 21. století, nelze zabít nahodilými projekty. Jezero žádá nasazení špičkových expertů, kteří v zájmu dalších generací musí umět prosadit smysluplný koncept celého území. Tento přístup je důležitější než laické nadšení pro lanovku.