Mostečané hlasují v anketě o tom, zda má město pronajímat pozemky cirkusům se zvířaty. „Přibývají názory, že zvířatům se v cirkusech nežije dobře a že by si zasloužila větší ochranu,“ vysvětlila radnice, proč ji zajímá názor obyvatel.

Martin Vokurka, Mostecký deník | Foto: Deník

Co by za takovou ochranu dala kuřata, prasata a telata, která končí v masokombinátech? Je drezura šelem a slonů v šapitó horší než transport býka na jatka, kde ho omráčí, nechají vykrvácet a rozpůlí? Ať už cirkusová anketa dopadne jakkoliv, měla by vyvolat zájem o štěstí všech živých bytostí. Nikdo z nás přece nechce skončit v kleci nebo na talíři.