Zatímco do modernizace MHD na Mostecku jdou stovky milionů korun, zaměstnanci Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova mají podprůměrné mzdy. Prodavačka v supermarketu bere víc než řidič autobusu či tramvaje. Není divu, že je málo šoférů a shánějí se brigádníci.

Foto: Deník

MHD je důležitá veřejná služba, která má v našem okrese stodvacetiletou tradici. Personál dopravního podniku se stará o to, aby tisíce lidí přijely včas do práce, k lékaři, na úřad, do škol, aby senioři netahali těžké nákupy, aby rodiny byly rychle v rekreačních areálech. Řidiči jsou i pokladníky, protože prodávají jízdenky. Mají velkou odpovědnost za bezpečnost cestujících, čelí přepravnímu stresu i útokům agresivních jedinců.