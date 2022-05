Nová pravidla se dotknou například kouření, alkoholu, nočního režimu či cyklistů. Je správné regulovat chování lidí ve volně přístupném parku. Ano, je to nezbytné.

Zakázat kouření v mosteckém parku? Proč ne, říkají někteří návštěvníci

Nežijeme v idylickém Kvítečkově, kde jsou všichni hodní. Když v Mostě vznikne neoplocený krásný park se sportovišti, pódiem, kavárnou a bazénkem, je třeba stanovit pravidla, aby správci mohli 24 hodin denně chránit veřejný majetek a rekreanty před nevychovanci. Velkým tématem je proto i kouření. Diskutuje se o tom, zda se zakáže v celém parku, nebo se povolí jen na terase kavárny či na několika místech s popelníky. Další možností je dovolit kouření všude s výjimkou hřišť.

Nejlepší by bylo zakázat kouření v celém parku, což ohleduplní kuřáci jistě pochopí. Stejně chráněné jsou lesy. Když můžeme chránit smrky před požárem, proč neochránit astmatika odpočívajícího v parku u fontány, kde se usadí i parta kuřáků? Potíž je v tom, že i v lese lidi běžně kouří zákaz nezákaz. Park je sice menší než Krušné hory, ale hlídači nemůžou číhat u každé lavičky.

U krásného jezera Most se válejí tisíce vajglů. Snad by pomohly popelníky

Řešením bude, ke škodě návštěvníků, zřejmě kompromis – stanovené kuřácké zóny s popelníky. Kouření v celém parku (kromě hřišť) by byla nejhorší varianta. Pak to v něm bude vypadat jako u jezera Most, kde se v dubnu válely na zemi hromady vajglů.