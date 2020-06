Nešťastná náhoda, kterou by pravděpodobně dokázala napravit omluva a čokoláda, se změnila v hodiny nejistoty a lékařské kolečko, které naštěstí přineslo uklidňující verdikt. Pes totiž nebyl ani očkovaný proti vzteklině.

Vzteklina se na našem území nevyskytuje už téměř dvacet let. Přesto by ale bylo bláhové porušovat zákon, který povinnost očkovat proti ní psy udává jejich majitelům už více než půl století. A to nejen kvůli hrozící pokutě. Vzteklina totiž ze světa nezmizela, dokonce je velmi blízko. Běžně se vyskytuje v Polsku, objevuje se také na Slovensku. Že není u nás je výsledek dobře zvládnuté prevence v minulosti, ale může to být jen otázka času, než se zase vrátí. Z Polska a Slovenska k nám migruje zvěř a především, do naší krajiny navrátivší se velké šelmy a invazivní druhy. Vlci, medvědi, mývalové. Ti všichni jsou potencionálními přenašeči smrtelné nemoci.

Je možné, že pravděpodobnost nakažení se od nich je vysoká asi jako šance vyhrát v loterii. Ale když se štěstí unaví, sedne i na vola. A vzteklina to vidí stejně.