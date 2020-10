Krajské volby na Mostecku vyhrálo Ano, druhý byl Lepší sever, třetí STAN. Dalo se to čekat. V čele kandidátek byli místní politici. Zajímavější je, že k volbám přišlo víc lidí než před čtyřmi lety, kdy nebyla epidemie. Proč najednou takový zájem? A není v pozadí hlubší problém?

Foto: Deník

Volební účast v okrese Most bývá dlouhodobě podprůměrná. Tak už to v zaostalejších regionech chodí. Většina lidí nevěří, že má moc něco změnit. V minulých krajských volbách hlasovalo na Mostecku 27 procent voličů, teď o dvě procenta víc. Není to moc, celostátní nárůst byl větší, ale v pohraničí i to málo potěší.