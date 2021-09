Vodu v podchodu by možná uvítal Emil Zátopek, kdyby tudy v letním žáru vedla maratonská trať. Ale co takový prvňáček? Proč ho mají ve škole na podzim zábst nohy?

Most neleží v záplavové oblasti jako italské Benátky, ale podchod u tramvajové zastávky mezi Stovkou a zimním stadionem po deštích pravidelně připomíná zatopené Náměstí svatého Marka. Když pospícháte na tramvaj, máte dvě možnosti. Buď se přebrodíte a riskujete nachlazení z promáčených bot (pro tento případ je lepší nosit s sebou gumáky), nebo podchod obejdete oklikou (nejkratší je kolem benzinky, kde přeběhnete silnici a sejdete na kluzkou kamenitou pěšinu těsně u kolejí, kde vám hrozí pád na trať a střet s tramvají). Volba je na každém jedinci, ale pro větší rodinu s kočárkem a těžkým nákupem z Kauflandu je snadnější projít k tramvaji brouzdalištěm a doma se pak usušit, protože oklika je pro skupinu s malými dětmi krkolomná.

Když někoho uvidíte, jak si podél kolejí nebezpečně zkracuje cestu na tramvajovou zastávku u mosteckého zimního stadionu, nezačněte mu hubovat. Po dešti je to jediný přístup, protože chodník k zastávce bývá dlouho pod vodou. Je načase závadu odstranit.

