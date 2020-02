Petici za zachování knihovny v původní budově podepsalo přes dva tisíce rebelů. Zesílili kampaň na internetu a šikují se k další demonstraci. Znepokojená městská vláda vyrazila do útoku s těžkou kavalérií. Pro svou antikampaň získali radní knihovníky-manažery z cizích měst, kteří projekt na umístění knihovny v Repre označili za hodný obdivu. Radnice jejich nekritické názory minulý týden předložila ve svém dalším oslavném článku veřejnosti, kterou do velkých změn nikdy nezapojila. Propaganda a amatérský politický marketing Mostu neprospívají.

Shrňme si fakta. Knihovna a Repre jsou cenné budovy, ale chátrají. Peníze na dvě velké rekonstrukce město nemá. Radnice v roce 2015 oznamuje nápad přenést knihovnu ze sídliště do Repre, aby kulturní dům měl po přestavbě náplň a centrum ožilo. Až sem si radnice vede dobře, lepší střed města chce každý. Jenže radní si chtějí vše udělat po svém, což je osudová chyba. První oponenti v roce 2016 neuspějí s požadavkem uspořádat na Repre architektonickou soutěž. V roce 2017 o výhodách soutěže radnici nepřesvědčí ani Česká komora architektů. Odborná i laická veřejnost tak nemůže víc než půlmiliardový stavební záměr ovlivnit a běžnou zakázku na projekt vyhraje nejlevnější firma. Protesty od loňska sílí s přispěním probuzené opozice. Zášť a neinformovanost plodí spekulace a zesměšňování.

Radnice odpovědná za rozvoj veřejných statků mohla zbytečnému emotivnímu střetu zabránit vstřícností. Před pěti lety uspořádala veřejné jednání před panelákem v Sedmistovkách kvůli stížnostem na sázení stromků u balkónů. Je nepochopitelné, že když jde o obří investici, město tápe. Místo toho, aby od počátku otevřeně komunikovali s Mostečany, radní raději odtajnili projekt přespolním knihovníkům. Ohromili je péčí o blaho čtenářů, zatáhli je nešťastně do boje s rebely a vše ještě víc zamotali, když na městský web umístili křečovitou agitku s líbivou vizualizací nové knihovny v Repre. Návrh interiéru kritici označili za kýč, barbarství, prodejnu nábytku a sádrokartonové peklo. Z ambiciozní proměny městského centra se stává fraška.

Co bude s opuštěnou budovou knihovny, nikdo neví. Čtenáře, kteří mají chodit do Repre, radnice na žádnou besedu nepozvala. A proč nezveřejnila názory svých knihovníků? Protože by jen nechválili, což se do propagandy nehodí. Kvůli ní mohou odejít z Mostu další nespokojení lidé. Stejně jako Komenský po prohrané Bílé hoře.