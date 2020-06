Podle optimistického scénáře je stavba možná, město na ni získá dvě miliardy od EU a kolem roku 2030 dráhu zprovozní. Technici si s tím poradí, ale nejtěžší úkol čeká radnici: přesvědčit lidi, že to má smysl.

Kritici už křičí, že trať u paneláků je pitomost. Jejich výtky zní zhruba takto: Most je malý a ubývá mu obyvatel (to je pravda a hrozba). Stačí tramvaje do Litvínova a autobusy (to je spekulace). Trať bude drahá (to je fakt). Někdo si namastí kapsu (to riziko existuje). Ať se řeší nepřizpůsobiví (to s rozvojem dopravy nesouvisí). Udělejte raději parky a parkoviště (to se už děje). Na koleje je málo místa (dobrý postřeh) a zkomplikují provoz (komplikují ho přibývající auta). Překážkou jsou kopce (sklon je v normě). Hluk vzroste (to se nesmí stát).

Jak z toho ven?

Radnice na doporučení expertů plánuje novou trať několik let, ale s lidmi o tom moc nemluví. To je chyba, vždyť jde o projekt století. Teď je už skoro pozdě vysvětlovat překvapené veřejnosti výhody a přiznávat slabiny, když je trasa vybraná. Jedno je jisté. Most se potřebuje rozvíjet, mít čistý vzduch a moderní, rychlou a bezpečnou MHD mezi centrem, sídlišti, dopravními uzly a továrnami. Tohle radní myslí dobře. Nesmí ale podcenit negativní hlasy z lokalit, kudy má trať vést.

Nechme teď odborníky udělat studii a žádejme po městě průběžné trpělivé zasvěcování do jeho záměru. Bez vzájemného naslouchání přijdou petice a urážky. A ty bývají horší než noční cinkot tramvají.