Mostecká slavnost v září nebude. Důvodem je koronavirus. Na veselici u přesunutého kostela chodí desítky tisíc lidí, což je epidemiologické riziko. Zda bude největší městská veselice za rok, nikdo neví. Možná by bylo lepší slavnost udělat na více místech.

Foto: Deník

Někteří lidé se diví, proč letos slavnost nebude, když už není nouzový stav, vše se vrací do normálu a roušky se venku nenosí. Jenže rozhodnutí o zrušení padlo v době, kdy bylo ještě zle. Navíc vláda od počátku upozorňovala, že velké letní festivaly nepovolí. A i kdyby názor změnila, připravit tak velkou show během prázdnin je nemožné, protože přípravy trvají rok. To, že slavnost nebude, je v pořádku. Mostečané by se s tím měli smířit. Důležité je, že vznikl časový prostor na diskuzi, zda by mohla celá akce vypadat v příštích letech třeba jinak.