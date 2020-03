Někteří senioři ale i o uplynulém víkendu chodili na nákupy, přestože riziko onemocnění vzrostlo, přestože vláda zpřísnila stav nouze a přestože personál domovů chození do obchodů babičkám a dědečkům nedoporučoval. Sociální pracovníci nemohou seniorům vycházky zakázat, protože to neukládá žádné opatření.

Někteří Mostečané volají po tom, aby se seniorům z domovů zakázalo chodit ven mezi lidi, tedy hlavně do supermarketů. Argumentují tím, že staří lidé jsou při pandemii nejohroženější skupinou a že izolace je v zájmu jejich zdraví. Diví se, že nikdo na seniory neuvalil karanténu, aby zůstali v domovech, kde by s pomocí městských sociálních služeb v klidu přečkali mimořádnou situaci.

Jde o kontakt se světem

Obavy o lidi starší 80 let, kterých v domovech žije nejvíce, jsou oprávněné. Situace v Číně, Itálii a dalších zemích ukazuje, že jsou to senioři, kteří nákaze nejčastěji podléhají. Ale když jsou jakžtakž zdraví a mohou chodit, nelze se jim divit, když si občas chtějí něco koupit navzdory nebezpečí. V domovech sice mají společnou jídelnu a mohou si něco na zub objednat přes kantýnu nebo pečovatelky, avšak mnozí venkovní sociální kontakt potřebují. Zákazem návštěv už beztak dost strádají. Pokud by měli být všichni v karanténě, zatížilo by to personál, který má starostí nad hlavu a nemůže chodit seniorům pro pamlsky, kdy se jim zlíbí.

Když vláda nařídí seniorům v domovech karanténu, tak musí být promyšlená. Musejí být dobrovolníci, kteří domovům pomůžou. A dobrovolníků bude třeba víc, protože města jsou plná osamocených důchodců. Ti jsou nejzranitelnější.