Mladí lidé bývají dost alergičtí na to, když se rozhoduje o nich a bez nich. Obzvláště, když jim někdo plánuje život. Když ten někdo je navíc úplně cizí a ještě k tomu senior, není něco v pořádku. Jenže v našem příběhu nejsou penzisté diktátoři. Jsou jen aktivnější a využívají příležitostí ovlivnit dění kolem sebe.

Martin Vokurka, Mostecký deník | Foto: Deník

Senioři budují, mladí mlčí. Tato kuriózní situace vznikla v horském městečku Meziboří, které hledá novou vizi, aby ve 21. století vzkvétalo a nevymřelo. Bude to obtížná cesta, protože do programu rozvoje města se zapojili jen starší lidé. Dominovali veřejnému průzkumu, ve kterém hodnotili stav Meziboří a navrhovali, do čeho má radnice v budoucnu investovat. Program doplňovaný o podněty obyvatel je klíčovým strategickým materiálem, který například umožní získávat dotace. Zástupci města aktivitu nejstarší generace ocenili, zároveň si ale postěžovali, že mladí lidé průzkum ignorovali. Dotazník byl kvůli nim dostupný také on-line, ale ani to je k účasti nepřimělo.