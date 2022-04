Televize, noviny, zpravodajské weby. Tam všude opakovaně proběhlo, že akce bude. Vědět o ní musel každý, kdo se alespoň občas podívá na média či sociální sítě. Zveřejněna byla dokonce i místa, kde se v Ústeckém kraji bude měřit. Nepomohlo to.

Za jediný den chytili policisté 223 rychlých řidičů. I když se o akci vědělo

Třeba v Mostě měřili strážci zákona před školou. Nijak se neskrývali, viditelní byli na stovky metrů. Obří dodávka v policejních barvách, na kraji silnice radar, několik policistů v zářivě svítivém oblečení. Nic. Stejně za hodinu přímo na přechodu pro chodce před základní školou jelo příliš rychle 11 řidičů.

Co by mohlo pomoci některým řidičům sundat nohu z plynu? Těžká otázka, když nepomáhá upozornění, že se bude měřit, nepomáhá tučná pokuta, ani policista viditelný už zdálky. Ledaže by začal tancovat a upoutal tak pozornost ještě více? No nevím.

I když jsou fyzické tresty zakázané, v tomto případě by to možná řešení bylo. Jako si nedávno komik Chris Rock při předávání Oscarů snad uvědomil, že o nemocné ženě se nevtipkuje, tak by jedna dobře mířená facka snad mohla probudit některé řidiče, aby si uvědomili, že před školou se prostě rychle nejezdí. A navíc, když víte, že ten den se takřka všude měří…