Když je něco zdarma, třeba kobliha v nově otevíraném supermarketu, dělá si kolemjdoucí mládež z davu legraci. Při rozdávání respirátorů ale není čas na vtípky. Pomáhat seniorům je správná věc. V pondělí jich stála u radnice fronta. Obklopili několik stolečků, kde služba rozdávala balené respirátory podle abecedy. Senioři přicházeli do chumlu s koupenými respirátory na tváři a s novými většinou hned odcházeli. Dobře udělali. Čím méně budou pohromadě, tím lépe.

Možná se mohlo udělat několik výdejních míst. Jedno u radnice a další na sídlištích, aby se dav rozptýlil. Jenže kdo mohl čekat až tak velký nápor? Radnice dělala, co mohla. Sehnat za pár dní desítky tisíc pomůcek a co nejrychleji je dát desítce tisíc lidí je samo o sobě husarský kousek. Využít jen poštu nebo příbuzné by zřejmě trvalo déle. Kdo rychle dává, dvakrát dává.

Senioři už tedy zásobu respirátorů mají. Teď jde o to, aby je nosili všichni. I mládež. Někteří starší teenageři v pondělí ukázali, že se chránit nechtějí. Na ulici raději kouřili. To je výsměch všem opatřením.

Na rizikové party výrostků se musejí zaměřit policejní kontroly. Mladistvým by mohli dávat respirátory zdarma. Nikdo se jim smát nebude. Nejde o koblihy.