Občanská iniciativa pořádající Dny architektury v Mostě už několik let upozorňuje na důležitost kvalitního veřejného prostoru. Kde je přívětivé prostředí, tam se lidem daří. Proto je žádoucí ozdravit centrum města, které moc příjemné není. Když jdete po hlavní třídě podél obchodního domu Central, připadáte si jako v betonové poušti. Kromě pár hranatých květináčů tam není žádná zeleň, lavičky jsou spíš mučidla, v létě chybí stín, nikdo tam nic neprodává a místo číšníků kolem sviští auta. Není divu, že od „Velké mostecké zdi“ všichni pospíchají pryč, pokud nečekají na autobus.

Ani úprk k Prioru ale není snadný. Musíte obejít parkoviště u radnice, které narušilo přímou chodníkovou osu a od silnice ho dělí stromy. Není to zvláštní, že stromy chrání zaparkovaná auta od jedoucích aut, zatímco chodce u Centralu nechrání nic? Na náměstí u zamčeného Repre se dá alespoň volněji dýchat, jsou tam stromy, prostor je otevřený, široký, ale prázdný a bezútěšný. Je tam mrtvo. Víc lidí chodí po druhé straně ulice. To je jiný svět. Od Tří sýrů k bývalé rybárně potkáte i debatní kroužky, tady se dá venku pohodlněji sedět, pít z pítka nebo obědvat.

Takovéto věci potřebují architekti slyšet a zmapovat. Každý Mostečan je může v dotazníku během pár minut upozornit na to, jak vnímá Budovatelku právě on. Pro vylepšení centra je každý postřeh a podnět důležitý, protože odhalí nedostatky ulice a potřeby obyvatel. Ti mají mimořádnou příležitost ovlivnit zásadní projekt, který jim má desítky let sloužit. Tuhle šanci je nutné chytit pořádně za pačesy. Mostečané teď mohou ukázat, že kromě nadávání na všechno možné umí i budovat.