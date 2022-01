Parkování poblíž hlavní pláže jezera Most nebude od dubna do října celý den zadarmo. Bezplatné stání bude na devadesát minut a na zbytek dne padesát korun. Toto opatření má zlepšit provoz parkoviště během rušné koupací sezony, aby část plochy neblokovaly například karavany či auta lidí, kteří k vodě moc nechodí.

Část řidičů chystanou novinku kritizuje. V době zdražování se jim nelze divit. Říkají, že nelze vydělávat na tom, když člověk přijede relaxovat do volně přístupného areálu vybudovaného pro lidi za státní peníze. Někteří argumentují i tím, že za chvíli nebude v tuzemsku žádné rekreační středisko, kde se za parkování neplatí.

FOTO: Stání u jezera Most bude zdarma 90 minut. Řidiče to rozdělilo

Padesát korun za celodenní stání u druhého největšího umělého jezera v ČR není moc (pro srovnání: výletníci, kteří pendlují k jezeru autobusem MHD, zaplatí za jízdné 40 korun). Důležité je, aby se výnos z parkovného investoval do oprav a zvelebování areálu. Podobný režim s parkomaty se osvědčil i u nemocnice, kterou také postavil stát pro lidi.

Problémem není parkovné, ale bující automobilismus. Až se zlepší pěší propojení mezi jezerem a městem u Stovky, měli by Mostečané chodit k jezeru častěji pěšky. Uvolní tak parkovací místa českým a zahraničním turistům, kteří sice jezdí auty, ale také pomáhají místní ekonomice. Parkovací lístek by pak mohl být součástí systému slev na některé služby ve městě. Řidič s dítětem by měl třeba zdarma vstup na rozhlednu na hradě Hněvín, kde se po rekonstrukci otevře restaurace a hotýlek. S touto motivací se pak bude lépe obhajovat případné budoucí zdražování parkovného.