Každý dělá, co může. Teď se očekává, že se víc zapojí města, jejichž rozpočty ovlivňují lokální dění. Obecní samosprávy jsou páteří regionů. Nesmí otálet s pomocí a novým plánováním. Zastupitele čeká zřejmě těžké rozhodování o místních prioritách během očekávané recese. Musí se chovat jako státníci. Proto je máme.

Stát pomáhá, aby firmy nekrachovaly a nepropouštěly. To je jeho úkol, ale nemůže zůstat sám. Ve stavu nouze potřebuje podporu obcí. I těch, které ho před pandemií rády za něco ustavičně kritizovaly. Třeba za bujení obchodu s chudobou. Teď ale musí spory pryč. Centrální orgány a komunální správa musejí spolupracovat a občané by to měli vyžadovat. Není čas se přít, kdo první sehnal roušky a kdo selhal.

Nechme zdravotníky dělat, co umí nejlépe, a kryjme jim záda vytvářením jistot. To znamená, že i radnice by měly přehodnocovat své rozpočty a část peněz věnovat na záchranu místní ekonomiky a služeb. Městské rady a obecní zastupitelstva mohou nyní více než jindy ukázat, proč jsou důležité. Ano, obce musí dotovat svá zařízení, třeba zavřená koupaliště, divadla a kina, a nebude to levné. Teď jde ale o širší podporu.

Mostecko má pro pomáhání předpoklady. Stav nouze zastihl největší města okresu v dobré finanční kondici. Most a Litvínov mají na rezervních účtech celkem stovky milionů korun, které si našetřily na velké investice. Peníze je třeba rozumně utratit, aby firmy měly dostatek zakázek. To bude velká podpora, ale možná nebude stačit. Některé investice lze odložit, aby se pokryly výpadky v příjmech. Města by mohla dočasně odpustit nájmy ve svých budovách, snížit některé místní poplatky či dotovat živnostníky. Most už ukázal, že to jde i v dobách klidu. Loni v prosinci, kdy pandemii nikdo nečekal, uvolnil milion na rozvojové granty pro drobné podnikatele.