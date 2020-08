Na stále rudém severu bude těžké nezabřednout v minulosti, i když radnice tvrdí, že nechce obřího horníka držícího krumpáč. Památník má být moderní, výrazný, nadčasový, budící emoce. To je dobře a doufejme, že odborníci v porotě, kde jsou i horníci, pionýrský závazek ohlídají.

Město si má připomínat své kořeny. Ty jsou však hlubší než potřeby jedné, byť významné profesní skupiny, která v podzemí dřela do úmoru. Radnice spolupracující s doly říká, že Most je hornické město a že památník hornictví mu chybí. Most ale není Kutná Hora či Kremnica. Most jako hornické město nevzniklo, ale stalo se jím až v 19. století. To, že ve středověku bohatlo obchodováním s rudnými doly v Krušnohoří, je sice hezké, ale hornictví si lidé spíše spojují s povrchovými doly, které zlikvidovaly desítky obcí včetně gotického Mostu.

Nový Most potřebuje pravdivý památník, aby se s rozervanou minulostí mohl alespoň symbolicky konečně vyrovnat. K oslavě tradic a pietě je proto třeba přidat i to nepříjemné – že šachty nejen dávaly, ale i braly. Takové umělecké dílo, které neslouží úzké skupině, bude silné.