Rozkládat odpad na původní látky, ze kterých se vše kolem nás vyrábí, není myšlenka Járy Cimrmana. Je to už realita. Český tým rozjíždí výrobu dalších strojů a jedná i s regiony v Africe a Asii, ze kterých si bohaté státy udělaly smetiště.

Nemusíme ale chodit daleko. Mostečané každý rok hodí do popelnic přes 13 tisíc tun komunálního odpadu a radnici to stojí skoro 60 milionů korun. Skládkovné navíc výrazně podraží a od roku 2030 se do země nebude smět ukládat žádný využitelný odpad. Jeden recyklační stroj přitom zvládne zpracovat víc než třetinu roční mostecké produkce smetí. Kdyby se obce v okrese spojily, nakoupily strojů víc a vytvořily s českými inovátory společný lokální podnik, vyřešily by si ekologický problém. A vydělaly by dvakrát – od státu by měly recyklační příspěvek a průmysl by od nich suroviny vykupoval. Tomu se říká udržitelná cirkulární ekonomika, která má zachránit planetu.

Kdyby do nového byznysu vstoupila skládka Celio, mohl by se těžit a zpracovávat odpad uložený v zemi mezi Mostem a Litvínovem. Jeden stroj stojí sice desítky milionů, ale návratnost se odhaduje do tří let. Je čas to zkusit. Nemusíme čekat, až tuto příležitost chytí jako první za pačesy rozvojové země.