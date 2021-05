Foto: Deník

Zájem filmařů o Most ukazuje, že město je vizuálně atraktivní a umí poskytnout zázemí pro tvůrčí činnost (vzpomeňme i na veleúspěšný seriál Most! či oceňovaný film Štěstí). Výtka části Mostečanů, že si umělci vybírají negativní témata a ponurá zákoutí a tím kazí městu reputaci, neobstojí. V zanedbaném Bronxu vznikla řada brutálních gangsterek, ale New York to nepoložilo, spíše naopak.