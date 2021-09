Mostecká slavnost se v sobotu 11. září nekonala kvůli covidu. O zrušení radnice rozhodla už na jaře, ale někteří lidé to stále kritizují. Město přitom upřednostnilo zdraví před zábavou, což je v pořádku.

Na Mostecké slavnosti u kostela bývá i přes dvacet tisíc lidí, kteří mají vstup zadarmo. Omezit návštěvnost zpoplatněním, plotem a kontrolami by bylo nespravedlivé, protože tradiční městská veselice má být pro všechny. Kritici opomenuli ještě jeden fakt: slavnost se připravuje skoro rok dopředu. Když ani v květnu není jasné, jak vláda omezí hromadné akce v září, těžko zajistíte na poslední chvíli kvalitní program s koncerty známých kapel.

Zábavy bylo v Mostě v létě docela dost. Tak trochu se zapomnělo na to, že samo město uspořádalo řadu menších kulturních akcí, třeba festiválky hudby v centru a na Benediktu, kde byla návštěvnost nižší a dala se snáze uhlídat. I tam ale nešlo zaručit doporučené rozestupy. V září, kdy se vrátili dovolenkáři do práce a děti do škol, počet kontaktů vzrostl a tím stouplo i riziko nákazy navzdory očkování a testování. Přidat k tomu Mosteckou slavnost, kde je to tělo na tělo, by bylo nezodpovědné.

Ze zrušené slavnosti se v sobotu konalo jen setkání hornických měst a obcí s venkovní zábavou pro veřejnost. Na tuto dílčí veselici v centru moc lidí nepřišlo. Zábavy je tak akorát.