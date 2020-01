Program záchrany kulturního dědictví podporují i evropské banky. Jezeří je na seznamu jedinou stavbou z České republiky. Pro českou vládu je to znamení, aby slíbené investice do zámku na Mostecku neodkládala.

Nová vlna zájmuo Jezeří je pochopitelná a potvrzuje oprávněnost dlouhodobých snah o jeho obnovu. Cenná barokní stavba leží nad uhelným velkolomem, který za socialismu spolkl řadu obcí a poškodil původní krajinu. Zchátralý zámek, který zkáze unikl, se stal symbolem kulturního a ekologického vzdoru. Havarijní stav památky se zpustošeným anglickým parkem vyděsil i britského následníka trůnu prince Charlese, který Jezeří v roce 1991 navštívil. Není divu, že šlechtický rod Lobkowiczů daroval po restituci zámek státu, protože obnova torza byla nad jeho síly.

Současný příslib nové evropské pomoci přichází v pravý čas. Vláda zachránila blízký Horní Jiřetín před rozšiřováním těžby uhlí a město, které záchranu zámku podporuje, se po útlumu dolování rychle rozvíjí. Například na zrušené železniční trati má být cyklostezka směrem k Jezeří. Kdyby těžba pokračovala dál, zámek by se ocitl v izolaci a záchrana by byla obtížnější. Plán udělat ze šachty jezero, Jezeří naopak pomůže. Voda vrátí krajině půvab a otevře prostor pro cestovní ruch.

Česká vláda do roku 2050 plánuje dát do Jezeří 420 milionů korun na komplexní zvelebení včetně vybudování návštěvnického centra, přístupové cesty, parkoviště a vzkříšení arboreta. Stát by z tohoto slibu neměl slevit. Vrací Mostecku, co mu během totality vzal.