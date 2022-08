Do poloviny července mohli Mostečané připomínkovat urbanisticko-krajinářskou územní studii, která se týká rozvoje jižní části areálu jezera Most. Studie řeší postupnou výstavbu obytné čtvrti pro šest tisíc lidí, kteří v druhé polovině tohoto století obsadí nová sídliště s obchody, školami, hřišti a velkými parky. Vše se propojí s rekreačními areály u jezera a s městem za řekou Bílina. Důležitý dokument, který mimo jiné stanovuje uliční čáry, se jako regulační prvek stane součástí územního plánu.

Otázkou už není, zda nová čtvrť vznikne, ale kdy to bude. Jistě, bude to stát hodně peněz a technického umu, protože v méně stabilním bývalém důlním prostoru se staví hůř. A také bude třeba sladit potřeby města a soukromých investorů a ponechat část domů pro dostupné nájemní či družstevní bydlení, aby se jezerní čtvrť nestala luxusem jen pro bohaté, nebo naopak další sociálně vyloučenou lokalitou.

Znovuzrození. U jezera, kde stál starý Most, plánují novou čtvrť pro 6 500 lidí

Podstatné je, že nejde o převrat typu přistání na Měsíci. Je to návrat do míst, kde se dřív žilo. Tam, kde jsou teď jezero a louky, stál starý Most vybudovaný ve středověku. Když předci dokázali na bažině postavit s primitivními nástroji královské město, dokážeme i my vytvořit pěknou jezerní čtvrť. Začít můžeme už teď. Je třeba si vytvořit vztah k zatím liduprázdným pláním, kde roste plevel. Autoři studie doporučují městu, aby s předstihem vysázelo aleje stromů tam, kde budou ulice. Řady stromů nás vtáhnou do budoucí zástavby a na procházkách k jezeru si budeme moci čtvrť zítřka lépe představovat.

Srůstat s neexistujícími domy pomocí pomalu rostoucích stromů je úžasný nápad. Lepší než virtuální realita. Když se pak učitelé, dělníci, úředníci, prodavačky, podnikatelé a lékaři do nových domů nastěhují, neuvidí z oken pustá prostranství s tenkými sazenicemi, ale vysoké košaté koruny zlepšující klima a psychiku. To je ideální představa pro osídlování krajiny v době, kdy svět sužují extrémní výkyvy počasí a prohlubující se sociální nerovnost.