Když se boural starý Most, vznikal nový. Jenže nový už tak není. Třeba sídlišti Pod Lajsníkem je přes padesát let. Lidé v tomto věku znaveni shonem šediví, na doraz využívané ulice po půl století plném společenských změn chřadnou. Zkrátka nefungují, jak by měly. Mezi zelení přibývá aut. Kam s nimi? Chybí lokální centrum. Kde ho udělat? Ubývá vody. Jak ji v suchu zadržet? Otázek spousta. Proto je třeba ocenit, že radnice začala hledat odpovědi. S odborníky plánuje revitalizaci veřejných prostranství zmíněného sídliště. Je to přelom. Proč?