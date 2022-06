U jezera Most má vzniknout nová městská čtvrť s obytnými domy, školou, parkem, obchody a sportovišti. Navrhuje to územní studie, kterou radnice představí na veřejném jednání 28. června. K výstavbě sídliště, které propojí město s jezerem a obnoví původní historické osídlení, bude ještě dlouhá cesta. Most ale potřebuje velké vize a důležité je začít.

Kdy čtvrť vznikne a na čích pozemcích, kdo ji postaví a zaplatí, a kdo tam bude žít, když Mostu ubývá obyvatel? Otázek je spousta. Studie odpoví jen na některé, protože nemůže řešit detaily. Je to však slibný začátek složitého procesu, který by veřejnost měla sledovat. Protože jde o budoucnost celého Mostu, lidé by měli na jednání o studii přijít. Mnozí mohou mít pocit, že se sídliště nedožijí, a tak se jich netýká. To je však omyl. Studie totiž řeší výstavbu na etapy, takže jako první se má kultivovat okolí kostela. Komu je 40 let, mohl by se prvních změn dožít. Záměr navíc žádá lepší spojení města a jezera, což by měla veřejnost vyžadovat už teď.

Znovuzrození. U jezera, kde stál starý Most, plánují novou čtvrť pro 6 500 lidí

Když bydlíme v Mostě a chceme, aby se v něm dobře žilo i našim dětem a vnoučatům, nemůžeme nechat úřady, aby se nám o rozvoj samy postaraly. Je třeba přípravy občanskou aktivitou připomínkovat a ovlivňovat ku prospěchu města.

Na veřejné projednávání koncepce pěší dopravy v Mostě přišli v květnu na radnici jen čtyři lidé. Když jich tolik přijde diskutovat i o sídlišti, bude to první prohra. Pak je třeba větší osvěta o tom, proč je nová vize pro Most důležitá.