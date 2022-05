Rodinná Farma Kateřina v Hoře Svaté Kateřiny obdržela za své trvale udržitelné hospodaření titul Ekofarma roku 2022. Celostátní ocenění nejlepšímu statku hospodařícímu v ekologickém zemědělství udělil Svaz PRO-BIO a Nadační fond Richarda Bartáka. Farma se specializuje na chov plemenného dobytka, který se pase na krušnohorských pastvinách mezi větrnými elektrárnami. Verdikt odborníků je dalším důkazem pozitivních změn na Mostecku. Místní samosprávy by to měly využít k propagaci okresu.

Před čtyřiceti lety pokrývaly hřebeny Krušných hor pahýly stromů znetvořených kyselými dešti. Teď na zelených loukách vedle nových lesů bučí spokojený skot, který získává medaile na mezinárodních soutěžích. Kateřinský farmář Adolf Loos, potomek horalů ze 17. století, si stěžuje na ohromná stáda divoké zvěře, která berou jeho dobytku šťavnatou trávu. Na mobilu ukazuje fotku mladé jelena, kterého u pastviny roztrhal vlk. Krávy se semkly a telata ochránily. Farmář spoléhá na býky, ale vlci mu dělají starosti.

V Hoře Svaté Kateřiny bude přehlídka biopotravin. Otevře se oceňovaná farma

Zní to jako příběh z Národního parku Serengeti u Viktoriina jezera, ale jsme na Mostecku. Česko by mělo vědět, co se tu děje. Že Mostecko nejsou jen sociální problémy (kde nejsou?), průmyslové podniky (kde nejsou?) a paneláková sídliště (kde nejsou?). Mostecko, to jsou i Zámecké sady Chrámce a Farma u Švestkové dráhy pěstující ovoce v biokvalitě v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Je to i oceňovaný med Miroslava Pipoty chovajícího včely u Přírodní rezervace vrch Milá, kde to vypadá jako v jihofrancouzském Centrálním masívu. Mostecko, to jsou i velké zásoby cenné vody v jezerech vzniklých zánikem uhelných dolů, což přitahuje tisíce ptáků, včetně orla mořského. Málokde v ČR spatříte na pár kilometrech čtverečních takovou rozmanitost života v neustálé a často radikální proměně. V hýčkané Praze rozhodně ne.

Když pražská cukrářka Michaela Mandíková bydlící u Slap přijela do Mostu na květnový Food festival, už se na město těšila. Loni na podzim byla v Mostě poprvé, ale tehdy se bála přijet, protože slyšela, že z ošklivého Mostu jde strach. Ale až po osobní zkušenosti řekla: „Nakonec se mi tu strašně líbilo, Most mě prostě překvapil.“

Manželé Loosovi z Mostecka získali za chov skotu titul Ekofarma roku 2022

Veřejné instituce, které zodpovídají za propagaci regionu, by měli stavět osvětu na příbězích lidí. Ekofarmáři či osvícení turisté mohou změnit pokřivené postoje Čechů k Mostecku, které se snaží být lepším místem pro život, ale stále se umisťuje na chvostu hitparád kvality života. Jistě, americkému kytaristovi Ulrichu Ellisonovi nedávno v Mostě ukradli z auta drahou kytaru před jeho jediným koncertem v ČR, ale policisté zloděje rychle dopadli a hudebníkovi nástroj předali, ještě než odjel na evropské turné do Německa. Skvělá práce ochránců zákona je přece pozitivní zpráva, která může Mostecko posunout výš v jeho hodnocení.

Experti tvořící žebříčky regionů podle strohých komunálních statistik by si měli položit otázku: Proč ten bluesrockový Ellison, předskokan Stinga, na Mostecko vlastně jezdí? Odpověď zní: No, prostě se mu tam líbí, i když hraje jen před šedesáti klubovými fanoušky, a ne na stadionu v USA, kde se vlní šedesát tisíc lidí. Bů, potvrdily by dlouhověké kateřinské bio krávy, které však raději poslouchají cvrčky.