Jedno je jisté. Vznik neoploceného sadu v Mostě je odvážný a úžasný počin. Ovocných stromů byly kdysi ve městě a v jeho okolí tisíce, ale zmizely. Nebylo to však kvůli vandalům. Vzpomeňme na velké sady mezi paneláky a Vtelnem, kde jsou teď supermarkety.

U jezera Most, kde byl chrám, vzniká ovocný sad. Lidé se obávají vandalů

Je dobře, že si lidé dělají o nový sad starosti. Faktem je, že vandalové ve městě poškozují řadu stromů. Míjeli jsme ulámané lipky v parku Šibeník či na Zahraženech.

Ani v sadu u jezera nemůže stát neustále strážník. To, že areál má fungovat jako park a nebude mít plot, berme jako důležitý experiment, zkoušku sociální kontroly. Až budou první plody dozrávat, může dojít ke konfliktům a nedorozuměním. Nekřičme na každé dítě, které si poleze pro hrušku, ale zastavme sběrače, kteří si budou plnit tašky a mlátit do větví. Pomůžou jasná pravidla - ber si jen do pusy a netahej si kila domů na džemy. To by město mělo důrazně vyžadovat i pod hrozbou pokut.