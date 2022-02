Jeden rok uplynul od vyhlášení kampaně „Dycky Most! Dycky třídí“. Jejím cílem je zvýšit v Mostě množství vytříděných odpadů. Na skládce loni skončilo celkově o 600 tun smetí méně než v roce 2020 a vytřídilo se víc papíru i plastu. Je to dobrá zpráva, ale ne zcela.

Není to ještě tak dávno, kdy igelitová taška byla luxus a chleba jsme nosili ze sámošek domů nezabalený v ruce nebo v síťovkách. Dnes je jakákoliv věc bez obalu podezřelá. Není divu, že popelnice se plní jako na běžícím pásu. Podle statistik Mostečanů ubývá, ale odpadu produkují větší množství. Zatímco v roce 2015 vynesli do popelnic 23 tisíc tun smetí, předloni to bylo o tisíc tun víc.

V dlouhodobém srovnání vázne třídění papíru. Je zarážející, že mnoho lidí vyhazuje nesešlápnuté krabice, takže do kontejnerů se vejde méně papíru. Pak se válí po ulici. Každoroční náklady na svoz a likvidaci odpadků přitom rostou – už to nestojí 47 milionů korun jako v roce 2013, ale přes 60 milionů. Ty platí za Mostečany radnice, protože poplatek za odpad od domácností nevybírá. Pokud má tento benefit zůstat, musí celé město víc třídit. Jinak bude kvůli přísnější legislativě platit víc za skládkování.

Naděje je ve školách, které učí děti třídit a chápat odpad jako cennou surovinu. Až budou dnešní školáci dospělí, určitě budou zodpovědnější než jejich rodiče.