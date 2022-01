Zatím jsou to spíše pot a slzy připomínající éru páry. Rozčilení tatínkové a zoufalé maminky nosí kočárky po několika strmých schodištích. Na záda jim v ponurých kluzkých podchodech funí babičky a dědečkové s těžkými zavazadly. Nikde nemají k dispozici žádný rychle dostupný výtah, rampu nebo travelátor. Vozíčkáři se mosteckému nádraží raději vyhýbají. I Grand Canyon je pro ně dostupnější než čtvrté mostecké nástupiště. Jako bychom nežili ve 21. století a ve 14. největším městě České republiky uprostřed civilizované Evropy.

Rozsáhlá rekonstrukce vlakového nádraží v Mostě začne menšími úpravami haly

Řada lidí považuje za největší problém nádraží jeho celkovou omšelost nebo přítomnost pobudů a křiklounů, ze kterých táhne alkohol. Ty lze ale řešit důsledným vyžadováním pořádku. Plánované zvelebení interiéru, snížení energetické náročnosti budovy či vybudování restaurace je také žádoucí, ale podstatná je bezbariérovost. K čemu je čisté tiché nádraží nabízející svíčkovou s brusinkami, když na vlak spěchající maminka vysype po zakopnutí na schodech batole z golfek?

Most je na seznamu měst, kam by v roce 2035 mohla vést vysokorychlostní trať. Do té doby se snad nádraží změní k lepšímu a překážky zmizí. Čím dřív to bude, tím lépe. Nikdo nechce vystupovat ze supervlaku v pravěku.