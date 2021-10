Mostecká ulice Československé lidové armády mezi Lunou a oblastním muzeem má projít proměnou. Podrobnosti sdělí městu urbanisticko–dopravní studie. Jedná se o území dlouhé 1,3 kilometru a široké až 400 metrů, protože záměr zahrnuje i úsek mezi nemocnicí následné péče a báňskou záchranou stanicí.

Ulice s rušnou páteřní silnicí patří k nejstarším v Mostě a kdysi ústila do historického města. Věnovat se jejímu rozvoji je správné. Vždyť tam stojí památkově chráněné objekty secesních kasáren, které soukromí vlastníci opravují.

Kdyby město zůstalo pozadu, bylo by to polovičaté řešení. Sympatické na záměru je, že radnice nechce upravit jen silnici a parkování, ale i opomíjená veřejná prostranství s parky. To skýtá naději, že obytná zóna bude přívětivější i pro místní obyvatele a návštěvníky. Ti zatím spíše nadávají na vleklou rekonstrukci kanalizace a vodovodu, kvůli které je ulice neprůjezdná. Jenže až začne komplexní úprava celé zóny, omezení budou větší.

Otázkou zůstává, zda vůbec někdy k proměně ulice dojde. Loni město kvůli covidu zrušilo připravenou architektonickou soutěž na Budovatelku, což byla chyba, a dosud nerozhodlo o rekonstrukci opuštěného kulturního domu Repre. To může v lidech vyvolat pochybnosti, zda má smysl dělat další studie. Smysl to má, protože bez nich nejde rozvoj města plánovat.