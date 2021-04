Dosud v Mostě vznikaly nové veřejné stavby či různé rekonstrukce běžným projektováním. Je s tím méně starostí, je to zažité a zřejmě stále ještě převládá nesprávné přesvědčení, že městu stačí průměrná kvalita. O architektonické či urbanistické soutěže proto dlouhé roky nebyl zájem. Jednou z mála výjimek bylo klání o návrh dostavby centra v roce 1992.

Upřednostňováním rutinních zakázek, kdy vyhrává jen nejlevnější nabídka, přišel Most o hodnotné stavby. Je to škoda. U důležitých záměrů je přeci lepší vybírat si předem z různých návrhů od různých architektů než si najmout jednoho projektanta, který to nějak udělá.

U parku Střed se město vydalo správným směrem. Díky soutěži a zapojení veřejnosti získalo špičkový projekt. Je však třeba dodat, že bez finanční a odborné podpory Nadace Proměny Karla Komárka by město v této oblasti nezmoudřelo.

Teď, když přínosy soutěží Most pochopil, může je používat častěji. V renesanční Florencii, na přelomu 14. a 15. století, dělali měšťané a kněží soutěže i na dveře budov. Proto jsou italská města tak krásná. Most by v 21. století mohl také být přitažlivý a inspirativní. Kromě parku o tom svědčí nový hornický památník - vzniká podle výsledků výtvarné soutěže.