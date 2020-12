Důvodem je prý „stabilita centra města a dalších aktivit souvisejících s okolí Repre“. O hotel se má postarat firma CASCADE servisní s. r. o., kterou zastupitelé založí. Hlasovat budou 15. prosince. Panečku, to je rychlost!

Konec soukromé těžby uhlí se veřejně diskutuje roky, ale kapitálový vstup města do hotelnictví je připravený za chvíli. Jako by to byl nákup deset deka šunky. Politici před volbami neslibovali, že radnici vtáhnou mezi pokojské a kuchaře.

Nepočítá s tím žádná rozvojová strategie města. Jistě, už pár měsíců se šušká, že hotel je na prodej, že zájemců bylo víc a že město najednou bouchlo do stolu, protože nechce mít v centru sociální ubytovnu. Peníze najednou nejsou překážkou ani v době koronakrize a poklesu daňových příjmů.

Koupě hotelu zní chlapácky. Radní vzkazují voliči, že jim na městě záleží. Letos už oznámili, že chtějí koupit Prior, protože je ošklivý, a autodrom, protože je hlučný. Svůj hotel má i šumavské město Volary. Tak proč ne podkrušnohorský Most?

S hotelem by získal u Repre další část centra a mohl by důležité území zvelebit. Jenže klíčové nákupy za veřejné peníze a novátorské plány musejí politici pořádně vysvětlit voliči předtím, než je schválí, ne až potom. Jak je možné, že mají odvahu koupit hotel, ale nechtějí zřídit městskou architektonickou kancelář, která by otesánkovské choutky odborně usměrňovala?