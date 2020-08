Rodiny s dětmi žádají peticí zrušení dětského hřiště v Šestistovkách. Důvodem je přespolní divoká mládež, která vytlačila z plácku místní drobotinu. Je to nepříjemné, ale ne tragické.

Foto: Deník

Za normálních okolností rodiče hřiště vyžadují. Patří k základní občanské vybavenosti. Rušit funkční plácek, protože ho okupují hluční, nepořádní a vulgární teenageři, je neobvyklé. Je to jako vyhodit po obědě nádobí, protože ho nemá kdo umýt. Jenže petice ukazuje, že rodiny jsou zoufalé. Nevědí, jak drzé party vyhnat. A nevěří, že to dokáží strážníci. To by musela být u hřiště četnická stanice a facka normou.