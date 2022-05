V srpnu bude u jezera Most nový multižánrový český festival The Most Fest. Nabídne sport, koncerty, divadla a plochu pro ubytování ve stanech či karavanech. Soukromý pořadatel tvrdí, že Most je moderní město, kde lze dělat pro aktivní lidi a rodiny s dětmi několikadenní prestižní akce typu Colours of Ostrava. Město Most však The Most Fest nepodpořilo třemi miliony korun kvůli výhradám většiny zastupitelů, kteří tak odmítli nabídku celostátní propagace Mostu, vstup na jeden festivalový den zdarma pro všechny Mostečany nebo možnost rozdání volných vstupenek žákům základních uměleckých škol.

Kritici pochybují o smyslu akce pořádané pár týdnů před dvoudenní městskou Mosteckou slavností, obávají se poškození areálu a v době zdražování by peníze raději dali místním organizacím na celoroční aktivity pro lidi. Otázky zní: má město festival dotovat a je vhodný u jezera?

Centrem českých fanoušků olympiády v Paříži by mohlo být jezero Most

Podstatné je, že festival nebude v chráněné krajinné oblasti ani v její blízkosti. Jezero s okolními loukami je příměstská rekreační lokalita, která vznikla z vytěžené uhelné šachty a je určena pro sport, zábavu a odpočinek. Celá oblast je nepůvodní, zcela přeměněná člověkem. Když na svahu u jezera sázeli v dubnu ovocné stromy, museli do jam nasypat jinou půdu a hnojivo, aby sazenice na jílu vyrostly. Na pláni, kde budou pódia, převládá tráva. Se vší úctou k právu stébel na život těžko najdete na okraji Mostu, daleko od obytných domů, vhodnější místo na festival pro 17 tisíc lidí.

Velké umělé jezero je navíc atrakce, která zlepšuje image Mostu v celé ČR, protože o historické památky město kvůli těžbě uhlí přišlo. Oblast je však významnou ptačí lokalitou a rušno zvířatům neprospěje. Pořadatel chce naštěstí umístit pódia tak, aby hudba zasáhla hejna co nejméně. Stát jako vlastník pozemků s festivalem souhlasí, což je klíčové. Úřady, včetně mostecké radnice, totiž vždy tvrdily, že lidská sídla zničená ve 20. století dolováním je třeba nejprve rekultivovat a v další fázi zalidnit. The Most Fest je naplněním této respektované revitalizační teze.

Na celém případu je proto zvláštní rozpor v postojích politiků. Radní Mostu v půlce března schválili dotování festivalu z městské kasy, ale koncem dubna v zastupitelstvu akci nepodpořili. Proč ta změna? V březnu se nezdražovalo, ani nevědělo o Mostecké slavnosti? Nebo si radní najednou uvědomili, že na podzim budou volby a investice do nevyzkoušeného festivalu je pro ně politicky příliš riskantní? Zřejmě jim také začalo víc vadit, že festival spolupořádá jejich podnikavý kolega inovátor Jiří Nedvěd (ProMost), který se jim svým uvažováním vzdaluje. Přitom se od něj radní moc neliší.

Padl rekord: Desítky tisíc lidí přišly na bitvu k Jezeru Most. Vládlo nadšení

Zdroj: Město MostJe nutné připomenout, že to byli právě radní z hnutí ProMost, kteří před třemi lety prosazovali uspořádání Olympijského festivalu u jezera Most v roce 2024, kdy budou v Paříži letní olympijské hry. Tento velký dvoutýdenní festival se měl konat přímo na pobřeží jezera už v roce 2020, ale kvůli obávám, že výstavba základního zázemí v rekultivované oblasti se do olympiády nestihne, se termín posunul o čtyři roky. Tehdejší jednohlasné usnesení zastupitelstva, které záměr vzalo na vědomí, dosud platí. „Jde o prestižní událost, prostřednictvím které lze veřejnosti připomenout, že město Most se v minulosti oprávněně stalo Evropským městem sportu. Zároveň jde o možnost propagace města a lokality jezera Most,“ uvedl v roce 2019 primátor Jan Paparega (ProMost). Za ideální místo pro takový festival označil jezero i Ústecký kraj. Ten chtěl investovat do olympijské vesničky 20 milionů, Most 10 milionů, tedy třikrát víc, než žádala produkce festivalu The Most Fest. Stojí také za pozornost, že v roce 2016 byl hlavní Olympijský park na Lipně, kam během olympiády v Riu dorazilo 341 tisíc nadšenců. Proč teď politikům vadí, že u jezera Most bude šlapat po trávě 17 tisíc lidí?

Připomeňme ještě rok 2015, kdy mostecká radnice u jezera spolupořádala obří oslavu konce 2. světové války. V křehké krajině, kde se teprve utvářel nový ekosystém, jezdily tanky a 50 tisíc lidí sledovalo bitvu vojenských spolků. Na loukách rozrytých jak dobytčí pastvina všichni nadšeně tleskali.

Argumenty, že kulturní a sportovní The Most Fest se k jezeru Most nehodí a není vhodné ho podporovat, proto neobstojí. Politici si však jako vždy poradí. Když se festival nepovede, budou říkat - my to tušili, a proto jsme do něj nedali ani korunu. Když bude festival úspěšný, budou říkat - akce ukázala, že jezero Most, které neustále vylepšujeme, je atraktivní lokalitou.