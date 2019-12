Na tiskové konferenci s vedením města Mostu zazněl zajímavý dotaz. Zda radnice někdy udělá veřejné toalety u Kahanu, kde se pohybuje hodně lidí. Odpověď zněla, že WC se neplánuje, bylo by to obtížné, je tam málo místa a jsou tam samé soukromé provozovny. Otázka by ale neměla zapadnout. Kahan je druhé mostecké centrum. V tom prvním záchodky jsou.

Martin Vokurka, Mostecký deník | Foto: Deník

Veřejné WC nemůže být v každé ulici, to dá rozum. Policie také říká, že nemůže být všude, když si lidé stěžují na další přepadení. Jenže když někoho venku přepadne potřeba vyprázdnit se, chce mít záchodky na dosah, stůj co stůj. Když turistovi nikdo neporadí, může se podívat na mobil, kde je celostátní on-line mapa WC. Most v ní má čtyři zařízení – toalety pod radnicí, na Benediktu, Matyldě a nádraží. To je docela slušný základ pro město o rozloze jednoho pražského sídliště. Navíc se dá využít nemocnice a sem tam nějaký ten obchod. No a pak jsou tu parčíky a fasády domů. Jenže ty se hodí pro chlapy. Co dámy?