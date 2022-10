Čím vstoupily tyto komunální volby do dějin? Zásadní jsou čtyři věci: posílení silných, vzestup nacionalismu, útlum komunistů a nezájem většiny dospělých o to, co se kolem nich bude dít.

V Mostě a Litvínově posílila pozice vládců. Mostecký ProMost a litvínovské ANO získaly víc hlasů. To znamená, že voliči necítí silnou potřebu změny v městských radách. Zároveň ale pomohli k moci SPD, protože nejsou zcela spokojeni. Strana s radikálními postoji sice tvrdí, že v obcích nejde o ideologii, ale na volebních plakátech strašila globálními tématy. A to nebylo fér, i když zároveň bojovala o hlasy do Senátu.

Toto jsou noví mostečtí zastupitelé. Volby vyhrál ProMost primátora Paparegy

Přelomem je, že KSČM už není na radnici v Mostě a výrazně oslabila v Litvínově. Její kritici se radují, ale byly doby, kdy komunisté jako jediní upozorňovali na nešvary místní pravice a kupodivu tím posilovali demokracii.

Tu ohrožuje podprůměrná volební účast. Když v Mostě opět hlasuje jen třetina lidí, lze o výsledcích voleb pochybovat. A to není dobře. Je na čase, aby zákonodárci snížili věk pro účast ve volbách. Hlasovat by mohli občané od 16 let. Vždyť to jsou ještě děti, namítnou dospělí. Zapomínají, že i děti mají své představy o obci a učí se to. Existují žákovské parlamenty, tak proč mládeži nedat šanci naostro?