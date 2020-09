Jezero Most se otevřelo. Zatím nabízí jen základní zázemí pro odpočinek a sportování. Oblast se má dále rozvíjet. Nechápejme ji ale jako obří bazén. Na to je příliš cenná.

Foto: Deník

Mnozí vidí v jezeru jen atrakci pro rekreaci. To se pak objevují i kritiky typu „Tak máme nové koupaliště, no a co! Údržba bude drahá. Rychle se to okouká. To máme ležet na kamenech a dívat se na komíny? Raději řešte nepřizpůsobivé!“