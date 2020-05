Deník zveřejnil fotky první pláže na jezeru Most a novinku s nadsázkou přirovnal k Jadranu. Budoucí příměstská rekreační zóna totiž začíná vzdáleně připomínat přímořská letoviska. Pozitivně laděné záběry “mosteckého Chorvatska” vyvolaly polemiku. Pesimisty povýšení jezera na Jadran pobouřilo. Celý projekt vidí černě. Je škoda, že nespatřili víc.

Foto: Deník

Škarohlídi považují zatopenou bývalou šachtu za žrouta veřejných peněz. V budoucnost jezera nevěří. Tvrdí, že rekultivace a výstavba zázemí pro rekreanty trvá úmyslně moc dlouho, aby si někdo jenom namastil kapsu. Tu si ale přece kdysi namastil totalitní režim. Komunisté zbourali starý Most kvůli uhlí a z královského města udělali obří kráter. Co z něj jako mělo být, když na odvezené hlíně vyrostly nové lesy a domy? Voda přinesla do měsíční krajiny život a ten zkrátka stojí hodně peněz a času.