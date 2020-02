Na sídlišti, které je největší sociálně vyloučenou lokalitou v ČR, bydlí přibližně 4 500 obyvatel, což je pětina litvínovské populace. Rozhodovat o Janovu není nikdy snadné. První letošní demolice je ale správným krokem.

Zastánci rekonstrukce tvrdí, že je škoda opuštěné domy bourat. Je jim líto kdysi hezkého sídliště a upozorňují, že hodně lidí potřebuje nové byty. Klobouk dolů před starostí o druhé, ale zdevastované paneláky musí pryč. Obnovujme to, co nabídne skutečný domov. A upadající Janov ho zatím nenabízí. Proto z něj lidé utíkají pryč. Nebylo by fér zvát mladé rodiny do čtyř draze opravených paneláků, když soukromníci nechávají okolní zadlužené domy pustnout, když v ulicích řádí vandalové a občanská vybavenost na sídlišti se od éry socialismu zhoršila. Zubař trhá zkažené zuby, aby zabránil infekci, Litvínov bourá vyrabované paneláky, aby zachránil zbytek Janova pro další generace. Volný prostor zatravní a bude rezervou pro jiné časy. V plánu je urbanistická studie. To je dobré pokračování.

Janov stojí na rozcestí, na které ho dovedla plošná privatizace bytů. Stejně jako v sousedním Mostě se ukázalo, že to byla slepá ulička. Při rostoucí nezaměstnanosti a kriminalitě se zapomnělo, že nemajetní potřebují dostupné sociální bydlení pod dohledem místních samospráv. Také v Janově křehký trh s byty ovládli predátoři, kteří využili romskou migraci a sociálních dávek k rychlému obohacení na úkor veřejného zájmu. Struktura vlastnictví a správa bytů se stala extrémně nepřehlednou a složitou. To vše s vědomím úřadů.

„Rozsáhlý obchod s chudobou se (mimo jiné) projevuje beztrestností protiprávních praktik v důsledku slabé koordinace regulačních institucí a odkláněním prostředků státní podpory do soukromých rukou,“ píše se v Tematickém akčním plánu pro Janov 2019 – 2022. Lidově řečeno úřady přiznávají, že vyklidily pole bytové mafii. Jako by už bydlení nebylo základní lidskou potřebou hodnou ochrany.

Proto je Janov v krizi. Krize bolí, trhá domy i mezilidské vztahy na kusy, ale nepotrvá věčně. Je těžké říct, zda má sídliště to nejhorší za sebou. Plán demolic naznačuje, že ano. Jinde je bourání koncem, v Janově začátkem.