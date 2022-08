Tady a tam už dávno měly být obří protipožární nádrže, tady by mělo být potrubí, které by v případě potřeby dopravovalo vodu, tady se mělo více těžit, tady méně, tam se mělo jinak těžit. Vše bez ohledu na to, že se pohybujeme v jen těžko přístupných skalách. Hasičů bylo málo, moc, měli postupovat jinak, povolat jinou techniku. Anebo, tady by mělo růst to a ne tamto. Už během obřího požáru ve Hřensku, ale i bezprostředně po jeho uhašení, se někteří politici, a nebylo jich málo, začali předhánět v doporučeních, radách a řešeních. Často vyřčených prostě podle jejich dojmu, nepodložených odbornou veřejností.

Ano, jsme na to zvyklí. Přece každý český fanoušek je nejlepší trenér hokejové reprezentace, nedávno byl každý virolog, imunolog nebo vakcinolog. Tak proč teď nebýt lesníkem, hasičem nebo přírodovědcem? Myslím si, že politici by se k tomu neměli nechat strhnout. Jasně, v diskuzích na sociálních sítích a mezi lidmi tomu nikdo nezabrání. Ale pořád si myslím, že politici by měli mít určitý kredit, zachovávat chladnou hlavu, nabízet splnitelná řešení.

To se ale často neděje. Nechceme protentokrát nechat jednat experty? Ať ti, bez politických tlaků, zhodnotí, co bylo dobře, špatně, co udělat, aby to příště bylo lepší. Ať ti navrhnou, jak dál. Zkusme to. Bez ohledu na to, že se blíží volby a některé politiky to asi bude strhávat „nabízet řešení“. Odolejme a nechme, protentokrát, jde o nádhernou přírodu, hlavní slovo odborníkům.