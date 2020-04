Nedostatek kdysi nenápadné kostičky kvasinek, která nestála ani za řeč, je dnes příčinou bezradnosti zákazníků. Krize ukazuje, jak důležité jsou drobnosti, když peče celá země.

Každého musely ohromit televizní záběry, na kterých Andrej Babiš ukazoval plné sklady potravin. Když se lidi v konzumní společnosti bojí hladu, je důležité ukazovat záběry hromad jídla. Takové obrázky jedlíky uklidňují a měly by se vysílat každý den před Večerníčkem. Jenže v době nejistoty není ani tržní ekonomika dokonalá.

“Prosimvás, máte droždí? - Ne, nemáme. - A sušený? - To taky ne.” Tohle je teď asi nejčastější rozhovor v supermarketech. Řadu domácností obrázky přetékajících skladů nepřesvědčily, naplnily si droždím mrazáky na horší časy a víc pečou, aby nemusely pořád nakupovat. Sice tím chvályhodně snížily riziko nákazy, jenže i rodiny bez droždí by dětem rády upekly mazanec. Teď musí vystačit se sodou a kypřícím práškem nebo si pekařské kvasnice vyrobit samy z cukru, mouky, brambor, piva či jablek. To je velká výzva.

Nouze naučila Dalibora housti. Mnohé ženy a mnozí muži se během pandemie učí doma vařit a improvizovat, aby nasytili sebe i školáky. Potravin v obchodech je naštěstí dost a výpadek droždí se dá přežít. K panice není důvod nikdy. I kynuté těsto se dá nahradit. Ježíš také lámal nekvašený chleba. Budou konečně pravé Velikonoce.