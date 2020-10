Nepomáhá ani to, že politici každý rok tvrdí, že volba musí být důstojná. Pak z toho stejně udělají šaškárnu, jak poslední hádku v živém přenosu na internetu pojmenoval primátor. Když zastupitelé nedokáží zachovat dekorum jako ministranti při mši, měl by o ceně rozhodovat někdo jiný.

Nejprve pár fakt. Kandidáty na cenu navrhuje veřejnost (to je skvělé). Nominuje třeba úspěšné sportovce, umělce, učitele, lékaře, zkrátka ty, co dělají Most lepším (může to být i politik). Písemné návrhy míří do zastupitelských klubů, které v zákulisí vybírají favorita (Bůh ho ochraň!). Radní pak doporučí nejprůchodnější návrh ke schválení celému zastupitelstvu (příčina trápení). Na veřejném zasedání padají další jména (kašle se na veřejné návrhy), favorit je zpochybňován (nemůže se hájit), celá věc se zamotává a přeroste v cirkus. A pak opět zazní ono slavné: „Zachovejme důstojnost!“.

Jak z toho ven? Změnit pravidla.

Důstojnost na jednání zastupitelstva nelze nikdy zaručit, pokud existuje funkční opozice a vláda. Debatovat emotivně, nečekaně i nepříjemně k vytříbení názorů patří. Vznešenost přenechme kostelům. Potíž je, že politici u ceny na váženosti trvají. Za těchto okolností je lepší, kdyby o ceně rozhodoval sám primátor. Doma vybere z návrhů veřejnosti a nechá si třeba poradit. I prezident uděluje vyznamenání. Průběh volby nikdo nevidí. Do naha svlečení mostečtí laureáti by to určitě uvítali.