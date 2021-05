Senioři mohou dostat vakcínu proti covidu v mostecké sportovní hale. Před otevřením očkovacího centra jich stála u haly fronta. Popírači nákazy a odpůrci očkování se babičkám a dědečkům na sociální síti posmívali a uráželi je. Označili je za nedočkavé blbce, kteří se přihnali jako ovce na porážku. Senioři ale nic špatného neudělali.

Pochybovat o čemkoliv, i o očkování, je lidské. Nadávat jedovatě jinému, že se chová jinak než já, je také lidské, ale zároveň je to nespravedlivé a navíc to škodí psychickému zdraví. Útočit na seniory, kteří zvolili cestu očkování, je dokonce společensky zhoubné. Konfliktů je na světě už moc (rodinných, mezistátních, etnických, náboženských…), nemůžeme si dovolit ještě generační konflikt.

Senioři byli, jsou a budou důležití – všichni lidé jsou od narození v zárodku seniory. Strach ze stárnutí a ze změn chování nás nesmí zcela ochromit. Ani když se důchodci nahrnou při slevách do supermarketů a mladé to znechutí. Protože ještě nemají mozek svého seniora.

Senioři vytvořili frontu, protože kvůli přesunu očkovacího místa z nemocnice do sportovní haly se začalo očkovat o hodinu později. Navážet se do zodpovědných seniorů, kteří se předtím řádně objednali a za změnu nemohli, není správné. Co by na urážky asi řekl moudrý čejenský dědeček Stará stanová kůže z westernu Malý velký muž? Zřejmě: „Vrátíme se do týpí, synku, a najíme se. Dnes není čas zemřít.“